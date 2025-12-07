Haberler

MHP'li Yıldız: Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ağır hastalıkları bulunan, engelli ve yaşlı mahkumların cezaevinde tutulmasının demokratik hukuk devleti ile bağdaşmadığını belirtti. Adaletin sağlanması için hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez. Ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz. Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maddi hakikate ve adalete ulaşmanın yegane yolu, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmaktır. Ceza Muhakemesi yanlış delille doğru sonuca ulaşılmasını reddeder. Delilsiz ispat, maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir. Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir. Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklama tedbirine sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek başvurulması gerekir. Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez. Ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz. Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir. Hakkı tespit ve teslim anlamında Hazreti Ömer'in Basra'ya hakim olarak tayin ettiği Emir Musa'ya yazdığı mektupta bu uyarıyı görürüz. Hazreti Ömer'e göre, uygulanmayan bir hakkı söylemenin, icra edilmeyen bir hükmü vermenin faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
