MHP'li Yalçın: Gaziantep ve Bingöl il teşkilatları feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Gaziantep ve Bingöl İl Teşkilatlarının feshedildiğini, Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç, Bingöl İl Başkanlığı'na Emin Varan'ın atandığını açıkladı.

MHP'li Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yalçın ayrıca, "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı