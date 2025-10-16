MHP'li Taytak, Arkeolog ve Sanat Tarihçileri İçin Özlük Hakları İyileştirmesi İstedi

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, arkeolog, sanat tarihçisi ve müze araştırmacılarının özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

Taytak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, arkeolog, sanat tarihçisi ve müze araştırmacılarının Devlet Memurları Kanunu'nda "c grubu teknik hizmetler sınıfı" içerisinde yer aldığını belirtti.

Aynı fakülteden mezun diğer meslek grupları ile kıyaslandığında bu meslek gruplarının dezavantajlı durumda olduğunu anlatan Taytak, "Kültürel miras uzmanlarımız, arkeologlar, sanat tarihçileri ve müze araştırmacıları, üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinden mezun olmuşlardır. Aynı fakülteden mezun olan kimyagerler ve yer şekilleri uzmanları 'b grubu teknik hizmetler sınıfı'nda yer alırken, bu alanlarda görev yapan personelimiz hala 'c grubu'nda bulunmaktadır." diye konuştu.

Taytak, konunun yalnızca maaşla veya rakamla ilgili olmadığını vurgulayarak, "Bu konu, emeğin karşılık bulması, tarihimize ve kültürel mirasımıza hizmet edenlerin hak ettiği değeri görmesi anlamına gelmektedir. Bizim için bu mesele, bir hak arayışı değil, bir emeğe vefa karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasa gönül veren, kazı alanlarında ter döken, müzelerde sessizce tarih anlatan tüm çalışanların yanında olduklarını söyleyen Taytak, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız teknik hazırlıklarını tamamlanmak üzeredir. Önümüzdeki yasama sürecinde, bu iyileştirmenin uygun bir düzenleme çerçevesinde hayata geçirilmesi en büyük temennimizdir. İnşallah gerçekleşecektir." dedi.