Haberler

MHP'li Taytak, Arkeolog ve Sanat Tarihçileri İçin Özlük Hakları İyileştirmesi İstedi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, arkeolog, sanat tarihçisi ve müze araştırmacılarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerekliliğini vurguladı. Taytak, bu meslek gruplarının devlet memurları içinde dezavantajlı olduğunu belirtti ve kültürel mirasa hizmet edenlerin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini ifade etti.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, arkeolog, sanat tarihçisi ve müze araştırmacılarının özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

Taytak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, arkeolog, sanat tarihçisi ve müze araştırmacılarının Devlet Memurları Kanunu'nda "c grubu teknik hizmetler sınıfı" içerisinde yer aldığını belirtti.

Aynı fakülteden mezun diğer meslek grupları ile kıyaslandığında bu meslek gruplarının dezavantajlı durumda olduğunu anlatan Taytak, "Kültürel miras uzmanlarımız, arkeologlar, sanat tarihçileri ve müze araştırmacıları, üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinden mezun olmuşlardır. Aynı fakülteden mezun olan kimyagerler ve yer şekilleri uzmanları 'b grubu teknik hizmetler sınıfı'nda yer alırken, bu alanlarda görev yapan personelimiz hala 'c grubu'nda bulunmaktadır." diye konuştu.

Taytak, konunun yalnızca maaşla veya rakamla ilgili olmadığını vurgulayarak, "Bu konu, emeğin karşılık bulması, tarihimize ve kültürel mirasımıza hizmet edenlerin hak ettiği değeri görmesi anlamına gelmektedir. Bizim için bu mesele, bir hak arayışı değil, bir emeğe vefa karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasa gönül veren, kazı alanlarında ter döken, müzelerde sessizce tarih anlatan tüm çalışanların yanında olduklarını söyleyen Taytak, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız teknik hazırlıklarını tamamlanmak üzeredir. Önümüzdeki yasama sürecinde, bu iyileştirmenin uygun bir düzenleme çerçevesinde hayata geçirilmesi en büyük temennimizdir. İnşallah gerçekleşecektir." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.