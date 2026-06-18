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MHP'li Özdemir: "Taslak raporda yer alan beyanların tamamı objektiflikten uzak, mesnetsiz ve maksatlıdır"

MHP'li Özdemir: 'Taslak raporda yer alan beyanların tamamı objektiflikten uzak, mesnetsiz ve maksatlıdır'
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye taslak raporunu objektiflikten uzak, mesnetsiz ve maksatlı olarak nitelendirerek eleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ; Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki göstererek; "Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan ve Türkiye ile ilgili taslak raporda yer alan beyanların tamamı objektiflikten uzak, mesnetsiz ve maksatlıdır" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye rapornuna tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, raporda yer alan beyanlarının tamamının objektiflikten uzak olduğunu ifade etti. Yayınlanan taslak rapor üzerinden Türkiye'nin istikrar ve yükselişini engelleyebileceğini düşünen çevrelerin çabalarının beyhude olduğunu kaydeden Özdemir açıklamasında; "Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan ve Türkiye ile ilgili taslak raporda yer alan beyanların tamamı objektiflikten uzak, mesnetsiz ve maksatlıdır. Türkiye'ye yönelik çarpık bir bakış açısıyla ele alınan raporun yine Türkiye gerçekleriyle bağdaşan bir yönü olmadığı gibi Avrupa Birliği ve Avrupa'nın içerisinde bulunduğumuz dönemde yüzleşmek zorunda kaldığı gerçeklerle de örtüşen bir yanı bulunmamaktadır. Bazı meşum lobilerin güdümüne giren ve kurumların Türkiye hasımlığı ile kendi gündemlerini Avrupa Birliği'ni zehirlemek için kullanma çabaları, gerçekte Avrupa'nın Türkiye ile oluşturmak istediği işbirliği imkanlarına zarar verme amacı taşımaktadır. Sözde raporun ana hedefi bu sebeple Türkiye değil, doğrudan Avrupa birliği ve birliğin çıkarlarıdır. Barış ve istikrarı savunarak uluslararası hukukun geçerliliği konusunda hem bölgesel hem de küresel seviyede önemli sorumluluklar üstlenerek, kıymetli bir konuma erişmiş olan Türkiye'nin, bahse konu olan raporla hedef alınması Avrupa'nın sahip olduğunu iddia ettiği değerlerle de çelişmektedir. Yayınlanan taslak rapor üzerinden Türkiye'nin istikrar ve yükselişini engelleyebileceğini düşünen çevreler ise beyhude çabalamakta, ümitsiz vaka olan hallerine bir yenisini daha eklemektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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