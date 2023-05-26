MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, milletvekili kaydını torunları ile birlikte yaptırdı. Karakaya, yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha etkin hale getirilmesi yönünde çalışmaların olacağına inandığını söyledi.

MHP'li Mevlüt Karakaya, Milletvekili kayıtlarına torunları ile geldi

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından mazbatasını alan milletvekillerinin kayıt işlemine devam edildi.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya kaydını yaptırmaya eşi, kızı ve torunları ile geldi.

Karakaya, Türk milletinin ve Ankaralıların teveccühü ile milletvekili olarak devam etiğini söyledi. Karakaya, "Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yirmi yedinci dönemde eksik kalan düzenlemeler var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha etkim hale getirilmesi yönünde ciddi çalışmaların olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Karakaya, "Dün mazbatamı aldım, oradan Kızılay'da İzmir Caddesi'nde broşür dağıttım. Temaslar çok iyiydi. Bu süreçte çalışmalarımız yoğun olarak devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Karakaya'nın rozetini torunları Zeynep Naz ve Alptuğ taktı.

MHP İstanbul milletvekili celal Adan, milletin Cumhur ittifakına çoğunluğu verdiğini hatırlatarak, "28 Mayıs'ta Pazar günü Cumhur ittifakını birinci yapan milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecektir. Demokrasi konusunda Türkiye'yi tartışanlar, zaman zaman Türkiye'yi demokrat olmamakla suçlayanlar büyük bir nedamet içerisinde utanç yaşamaktadırlar. Benim sokakta gördüğüm her tarafta istiklal, istikbal için, Türkiye'nin birliği için milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına taşıyacaktır" diye konuştu.