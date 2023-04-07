MHP'de liste krizi! Murat Karagül ikinci sıradan aday gösterildiği için istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) dün seçime 38 gün kala kesin aday listelerini ilan etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine Osmaniye 1. sıradan aday gösterildi.

5 VEKİL LİSTEDE YER ALMADI

MHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.

2. SIRADAN ADAY GÖSTERİLİNCE İSTİFA ETTİ

Listelerin açıklanmasıyla partide bir sıra krizi de ortaya çıktı. Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi. Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi.