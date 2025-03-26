MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak

Kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken, dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin mesaisine başlayacağı tarihi açıkladı.

"BAHÇELİ BAYRAM SONRASI MESAİSİNE BAŞLAYACAK"

tv100 sunucusu Kübra Par, İsmail Özdemir'in açıklamasını paylaştı. Par, "MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.' dedi." ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetti.