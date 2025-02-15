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MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'ye 'Kibar Feyzo' göndermesi: Ağam eğlenir bizimle

MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'ye 'Kibar Feyzo' göndermesi: Ağam eğlenir bizimle
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlattığı ön seçim sürecine Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Kibar Feyzo"nun meşhur repliği ile gönderme yaptı. Yıldız, "Ağam eğlenir bizimle" dedi.

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin takvimi ve detayları belli oldu. 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçim için Türkiye genelinde 4 bine yakın sandık kurulacak. Partiye üye olan herkes ön seçimde oy kullanabilecek.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ'DAN CHP'NİN ÖN SEÇİM KARARINA TEPKİ: AĞAM EĞLENİR BİZİMLE

CHP'nin başlattığı ön seçim sürecine MHP cephesinden ise dikkat çeken bir tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 1978 yılında çekilen ve Türk sinemasının unutulmazları arasına giren "Kibar Feyzo" filminin meşhur repliği ile CHP'de yaşanan sürece gönderme yaptı. Yıldız, "Ağam eğlenir bizimle" dedi.

"CHP PARALEL BİR SEÇİM TAKVİMİ HAZIRLAMIŞ"

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için YSK'nın seçim takvimlerine öykünerek paralel bir seçim takvimi hazırlamış. Aday adaylığı başvuru şartlarından pusuladaki yerlerin belirlenmesine kadar çok şey planlanmış. Seçimin idaresi, merkez kurul, il Kurulu, ilçe Kurulu adını verdikleri kurullara bırakılmış. İtirazlar hiyerarşiye göre karara bağlanacakmış.. YSK, Hakim güvencesi veya Seçim Yasası gibi şeylere asla prim vermeden Devrim olarak görülen Sui generis bir yarış planlamış…. Efsane replikte olduğu gibi "Ağam eğlenir bizimle""

MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'ye 'Kibar Feyzo' göndermesi: Ağam eğlenir bizimle

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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