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MHP'li Feti Yıldız'dan 3 istifa sonrası açıklama: 'MHP yetkisini kötüye kullanmayanların merkezidir'

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 3 milletvekilinin partisinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada "Merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duranların merkezidir" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Mhp'li 3 milletvekilinin istifasının istendiğini sosyal medya hesabından duyurmuş, Yalçın talep doğrultusunda gelen istifaların kabul edildiğini açıklamıştı.

İstifaların ardından partinin bir diğer önemli ismi MHP Genel Başkanı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"MHP YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMAYANLARIN MERKEZİDİR"

Açıklamasında, "MHP yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duranların merkezidir" diyen Yıldız, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir" ifadelerine yer verdi.

"Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir" diyen Yıldız, "Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir" diye yazdı.

Yıldız ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır. Adaletin Hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir. İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı 'Kızılelma' olan İ'la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir."

MHP'li Feti Yıldız'dan 3 istifa sonrası açıklama: 'MHP yetkisini kötüye kullanmayanların merkezidir'
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökhan Yavuz:

Biz de inandık…

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Haber YorumlarıMurat Kara:

he he doğru belli oluyor

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