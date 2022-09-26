MHP'li Çelik'ten Başkan Oran'a arsa satışı tepkisi

MHP Çeşme İlçe Başkanı Gökhan Çelik, Ilıca Mahallesi'nde belediyeye ait arsaların satışa çıkarılması üzerine, "Çeşme kimsenin babasının malı değildir" sözleriyle Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'a tepki gösterdi.

Çeşme Belediyesi, Ilıca Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 7 adet arsayı ihale ile satışa çıkardı. Ekim ayında yapılacak ihaleye tepki gösteren MHP Çeşme İlçe Başkanı Gökhan Çelik, "3.5 yıldır Çeşme Belediye Başkanlığı görevini yapan ve ne yazık ki seçim sürecinde bol keseden salladığı vaatlerini bir türlü yerine getiremeyen sayın başkan, Ilıca'yı parsel parsel sattığı bir duruma gelmiştir. Göreve geldiği günden beri bu kaçıncı satış? Bu satışlar Çeşme'nin geleceğinden çalınmıştır. 2024'de bir daha belediye başkanı olamayacağı için giderayak Çeşme'den intikam alıyor. Çeşme kimsenin babasının malı değildir" dedi.

Hafta sonu düzenlenen Çeşme festivaliyle ilgili de eleştiride bulunan MHP'li Çelik, "Dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılan, üç gün önce, bir hafta önce duyurusu yapılan festivallerin Çeşme ekonomisine zerre katkısı olmamıştır. Festivaller yapılan bölgelere yurt içi ve yurt dışından turist çeksin diye yapılır, bunun bile farkında değilsiniz. Çeşmeli çocukların geleceğini rantına kurban etme. Daha önce de söylemiştim yine tekrarlıyorum; kendine gel kalan 1.5 yıllık belediye başkanlığını Çeşme'ye daha fazla zarar vermeden tamamla. 2024 Nisan ayından sonra Milliyetçi Hareket Partisinden seçilecek Çeşme Belediye Başkanı hem festival nasıl yapılır öğretecek hem de boşa ve birilerinin zenginleşmesine harcanan Çeşme'nin her kuruşunun hesabını soracak" diye konuştu. - İZMİR