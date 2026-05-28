MHP'li Büyükataman: Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terörle pazarlık değildir" dedi.

MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Paylaşmanın huzuruyla kırgınlıkların yerini kucaklaşmaya bıraktığı bin yıllık kardeşlik bağlarımızın perçinlendiği bu güzel bayram gününde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, her birinize Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin selamlarını ve bayram tebriklerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

'MHP, TÜRKLÜK DAVASININ MERKEZİDİR'

Konuşmasında partisinin siyasi anlayışına vurgu yapan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi yalnızca bir siyasi parti olmanın çok ötesinde Türklük davasının merkezidir. Milliyetçi Hareket Partisi 19 Mayıs 1919'da yanan bağımsızlık meşalesinin taşıyıcısı, 3 Mayıs 1944'te direnen milli ruhun temsilcisidir. Partimiz önce ülkem ve milletim duruşunu son nefese kadar sürdürmeye kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sigortası olmaya devam edecektir" dedi.

'HİÇ KİMSE MHP'NİN ADINI TERÖRLE YAN YANA GETİREMEZ'

Terörsüz Türkiye projesinin bir pazarlık olmadığına dikkat çeken İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye üzerinden partimize saldıran bu sözde milliyetçiler, yabancı başkentlerin aparatı olmuşlardır. Şunu herkes aklına iyi soksun hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez. Bizim derdimiz birliğimizi güçlendirmek ve ülkemizin müreffeh yarınlarını sağlamaktır. Bizim derdimiz kardeşlik, kalbimizde gelecek, aklımızda cesaret ve inanmışlıkla, istiklal ve istikbalimizi korumaktır. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terörle pazarlık değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı