MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın içerisinde bulunduğu resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi

Savaş giderek yaklaşıyor! Komşu ülkeler arasındaki çatışma şiddetlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.