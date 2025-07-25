MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın içerisinde bulunduğu resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.