MHP'li Baki Ersoy'dan Staj ve Çıraklık Sürelerinin Emekliliğe Dahil Edilmesi Talebi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Gençlerimiz, staj ve çıraklık dönemlerinde fiilen çalışmakta ancak bu süreler emeklilik hesaplamasına dahil edilmediği için hak kaybı yaşamaktadır" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, staj ve çıraklık sürelerinin emekliliğe dahil edilmesi ile ilgili talebini dile getirdi. Ersoy: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak sık sık dile getirdiğimiz ve çalışmalarımızı sürdürdüğümüz "Staj ve Çıraklık Sürelerinin Emekliliğe Dahil Edilmesi" ile ilgili talebimiz bulunmaktadır. Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesi, gençlerimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Gençlerimiz, staj ve çıraklık dönemlerinde fiilen çalışmakta ancak bu süreler emeklilik hesaplamasına dahil edilmediği için hak kaybı yaşamaktadır. Staj ve çıraklık sürelerinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi, sosyal adaletin tesisi açısından oldukça önemsediğimiz bir husustur. Bu konuda, imkanlar dahilinde gerekli çalışmaların yapılması beklentimizdir" dedi. - KAYSERİ