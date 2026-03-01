Haberler

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nda Mehmet Ali Tekin dönemi

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nda Mehmet Ali Tekin dönemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya teşkilatında Ayhan Toy'un görevinden affını istemesinin ardından Mehmet Ali Tekin yeni Merkez İlçe Başkanı olarak atanmıştır. İl Başkanı Selçuk Alıç, yeni başkanın etkin hizmet vereceğine inandığını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya teşkilatında Ayhan Toy'un görevinden affını istemesinin ardından yeni Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tekin oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, görev değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mehmet Ali Tekin'in Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilmesiyle birlikte, partimizin Kütahya merkez teşkilatında güçlü, dinamik ve milletimize etkin hizmet vereceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, görevinden affını isteyen önceki Merkez İlçe Başkanımız Ayhan Toy'a, bugüne kadar göstermiş olduğu emek, gayret ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyor; kendisine aile fertleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Yeni görevinde başarılar dilediğimiz Merkez İlçe Başkanımız Mehmet Ali Tekin'i tebrik ediyor; Allah yolunu ve bahtını açık etsin diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya teşkilatı olarak, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamet doğrultusunda, 'Türk milletinin bekası, Türkiye'nin bekasıdır' şiarıyla, birlik, dirlik ve kardeşlik ruhu içinde Kütahya'mıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...