MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nda Mehmet Ali Tekin dönemi

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya teşkilatında Ayhan Toy'un görevinden affını istemesinin ardından yeni Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tekin oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, görev değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mehmet Ali Tekin'in Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilmesiyle birlikte, partimizin Kütahya merkez teşkilatında güçlü, dinamik ve milletimize etkin hizmet vereceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, görevinden affını isteyen önceki Merkez İlçe Başkanımız Ayhan Toy'a, bugüne kadar göstermiş olduğu emek, gayret ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyor; kendisine aile fertleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Yeni görevinde başarılar dilediğimiz Merkez İlçe Başkanımız Mehmet Ali Tekin'i tebrik ediyor; Allah yolunu ve bahtını açık etsin diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya teşkilatı olarak, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamet doğrultusunda, 'Türk milletinin bekası, Türkiye'nin bekasıdır' şiarıyla, birlik, dirlik ve kardeşlik ruhu içinde Kütahya'mıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı