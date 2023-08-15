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MHP Karayazı ilçe kongresi geniş katılımla yapıldı

Politika Haberleri

MHP İlçe başkanlığında gerçekleştirilen kongrede Mehmet Emin Ceyhan ilçe başkanlığına seçildi. Divan Başkanlığını MHP Teşkilatlar Başkanı Cihan Aksakal'ın yaptığı genel kurulda İlçe başkanı Ceyhan kongreye katılan tüm delegelerin oyunu alarak başkanlığa getirildi. Genel kurul sonrası yeni yönetim hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mhp Karayazı ilçe kongresi geniş katılımla yapıldı.

Mhp İlçe başkanlığında gerçekleştirilen kongrede Mehmet Emin Ceyhan ilçe başkanlığına seçildi

Divan Başkanlığını MHP Teşkilatlar Başkanı Cihan Aksakal'ın yaptığı genel kurulda İlçe başkanı Ceyhan kongreye katılan tüm delegelerin oyunu alarak başkanlığa getirildi. Genel kurul sonrası yeni yönetim hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Karayazı Hisarcık Ceyhan MHP Politika Haberler

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