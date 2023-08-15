MHP Karayazı ilçe kongresi geniş katılımla yapıldı
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MHP İlçe başkanlığında gerçekleştirilen kongrede Mehmet Emin Ceyhan ilçe başkanlığına seçildi. Divan Başkanlığını MHP Teşkilatlar Başkanı Cihan Aksakal'ın yaptığı genel kurulda İlçe başkanı Ceyhan kongreye katılan tüm delegelerin oyunu alarak başkanlığa getirildi. Genel kurul sonrası yeni yönetim hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mhp Karayazı ilçe kongresi geniş katılımla yapıldı.
Mhp İlçe başkanlığında gerçekleştirilen kongrede Mehmet Emin Ceyhan ilçe başkanlığına seçildi
Divan Başkanlığını MHP Teşkilatlar Başkanı Cihan Aksakal'ın yaptığı genel kurulda İlçe başkanı Ceyhan kongreye katılan tüm delegelerin oyunu alarak başkanlığa getirildi. Genel kurul sonrası yeni yönetim hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika