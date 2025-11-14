MHP İzmir İl Başkanlığı 1100 Toplantı Gerçekleştirdi

MHP İzmir İl Başkanlığı, "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" programları kapsamında 1100 toplantı gerçekleştirdi.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla uygulanan program kapsamında komşular, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ve muhtar ziyaretleri sürüyor.

Bu kapsamda MHP İl Başkanı Veysel Şahin Bayraklı da düzenlenen "Derdin Derdimizdir" temalı toplantıya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, İzmir'de tüm ilçelerde her alanda MHP'nin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezimizden en uzaktaki ilçelerimize kadar her yerde çalışmalarımızı sürdürüyor, liderimizin talimatları doğrultusunda insanlarımızla buluşuyoruz. Diyebilirim ki her yerde biz varız, her yerde ülkücüler var. Her yerde 'Terörsüz Türkiye' hedefi, her yerde Türk Yüzyılı, her yerde lider ülke Türkiye ülküsü var."

Şahin, bu kapsamda kent genelinde 1100 toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.