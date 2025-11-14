Haberler

MHP İzmir İl Başkanlığı 1100 Toplantı Gerçekleştirdi

MHP İzmir İl Başkanlığı 1100 Toplantı Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP İzmir İl Başkanlığı, 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' programları kapsamında toplamda 1100 toplantı düzenleyerek, komşular, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi.

MHP İzmir İl Başkanlığı, "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" programları kapsamında 1100 toplantı gerçekleştirdi.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla uygulanan program kapsamında komşular, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ve muhtar ziyaretleri sürüyor.

Bu kapsamda MHP İl Başkanı Veysel Şahin Bayraklı da düzenlenen "Derdin Derdimizdir" temalı toplantıya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, İzmir'de tüm ilçelerde her alanda MHP'nin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezimizden en uzaktaki ilçelerimize kadar her yerde çalışmalarımızı sürdürüyor, liderimizin talimatları doğrultusunda insanlarımızla buluşuyoruz. Diyebilirim ki her yerde biz varız, her yerde ülkücüler var. Her yerde 'Terörsüz Türkiye' hedefi, her yerde Türk Yüzyılı, her yerde lider ülke Türkiye ülküsü var."

Şahin, bu kapsamda kent genelinde 1100 toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Politika
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.