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MHP İzmir İl Başkanlığı "Birlik Buluşması" düzenledi

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MHP İzmir İl Başkanlığı, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle 'Birlik Buluşması' düzenledi. İl Başkanı Veysel Şahin, toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ayrışmaya karşı kardeşlik mesajı verdi.

MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla "Birlik Buluşması" gerçekleştirildi.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, toplantıya ilişkin değerlendirmesinin yer aldığı yazılı açıklamasında, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ortak kanaatlerinin aynı bayrak altında kardeşçe yaşamak olduğunu ifade etti.

Toplantıda Türkiye'nin içinden geçtiği süreç, bölgede yaşanan gelişmeler, toplumsal dayanışmanın önemi, sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonları ve provokasyon girişimlerinin değerlendirildiğini aktaran Şahin, farklı kimliklerin ve kültürel zenginliklerin Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında ortak bir geleceği paylaştığını kaydetti.

Şahin, şöyle devam etti:

"Niyeti ve amacı ne olursa olsun hiçbir odak, milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacak, kardeşliğimize zarar veremeyecek, ay yıldızlı bayrağımız etrafında kenetlenmiş bu aziz milleti birbirinden koparamayacaktır. Bizler ayrışmanın değil kucaklaşmanın, kutuplaşmanın değil kardeşliğin, fitnenin değil birliğin tarafıyız. Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik anlayışıyla güçlü Türkiye ve terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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