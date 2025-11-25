MHP İzmir'de Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

MHP İzmir İl Başkanlığı "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdin Derdimizdir" sohbet toplantıları kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla uygulanan program kapsamında sürdürülen faaliyetlerde "Terörsüz Türkiye" ve "Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik" teması işlendiği belirtildi.

İzmir'de Doğu ve Güneydoğu Anadolulu iş insanlarının oluşturduğu sivil toplum örgütleriyle yapılan etkinlikte konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in, terörün Türkiye'ye verdiği zararı anlattığı ifade edildi.

"Terörsüz Türkiye" için el ele verilmesi çağrısında bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Yaralarımızı saralım. Evlatlarımızı geleceğe umutla yetiştirelim. Unutmayın, bu vatanın her karışı bizimdir, bu milletin her ferdi birbirine emanettir. Buradan soruyoruz, terör bitsin mi, bitmesin mi, kardeşliğimiz yeni yüzyıla mühür vursun mu, vurmasın mı?"