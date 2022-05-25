MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp başkanlığındaki heyet, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp başkanlığındaki heyet, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki ilçe başkanları ile Vali Balcı'ya partisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Güngöralp, "Valimiz Van'da güzel işlere altına imza atacaktır. Şahsım ve teşkilatım olarak kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Van Valisi Ozan Balcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Van'a hizmet hepimizin amacıdır. İnşallah hep birlikte Van'ı layık olduğu yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Salih Güngöralp, Balcı, Van, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title