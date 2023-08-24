MHP Havza İlçe Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

MHP Havza İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Yüksel başkanlığında oluşturulan MHP Havza İlçe Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı.

Parti binasında İbrahim Yüksel başkanlığında yapılan toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri belirlendi.

Buna göre, MHP Havza İlçe Sekreterliğine Arslan Pekşen, Muhasip Ömür Kürşad Yüksel, Teşkilat ve Kamu Kurumlarından Sorumlu Başkan Yardımcılığına Muammer Düzgün, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Ertuğrul Gazi Gedik, Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Tuğçe Gülbahar, AR-GE'den sorumlu Başkan Yardımcılığına Onur Can Yıldız, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcılığına Ersin Şener, Kadın ve Aileden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eray Dağdelen ile Sağlık, Gençlik ve Spor İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Emre Aysan getirildi.