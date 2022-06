MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan 'yeni anayasa' sinyali - Haberler

Bursa'nın İnegöl İlçesi MHP teşkilatı "Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yeni anayasa sinyalinde bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgili gösterdiği toplantıda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Cumhurbaşkanımız ve tayin ettiği hükümetimiz, bu problemlerin çözümü için gayret içerisinde. Bütün şartları zorlayarak, bütün kurgulanmak istenen senaryolarını boşa çıkarmak için samimi bir gayret içerisinde. Türkiye'de kutuplaşmayı, bu seçim zaferi maksadına yönelik CHP'nin başını çektiği şer ittifakı olağanüstü gayret ortaya koyuyor. Önümüzdeki seçimlerin yenilgisinin gerekçesini oluşturmak maksadıyla şimdiden birtakım algı operasyonları icra etmeye başladılar. Sanki Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti değilmiş, bu zamana kadar yapılan seçimlerde sanki eksiklikler varmışçasına bu 6+1 formatında bir araya gelen zillet mensupları sandık güvenliği platformu oluşturmuşlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti seçimlerin güvenli şekilde yapılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Türkiye'nin geleceğine dair hesap içerisinde olan zillet ittifakı mensupları kapalı kapılar ardında iktidar dilenmeye çıktılar. Bir günde 33 defa yabancı misyon elçileriyle bir araya gelerek toplantı düzenlediler. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ifadesinin yer aldığı meclisteki, o ibareyi birileri maalesef yok sayıyor. Milletin iradesi dışında başka mahfillerden icazet arayanlar; bilsinler ki hangi hesap kitap içerisinde olurlarsa olsunlar, hangi karanlık pazarlıklara girişirlerse girişsinler bu necip millet her şeye rağmen, her zaman oldukları gibi Haziran ayında yapılacak seçimlerde sandık önüne geldiklerinde kendisini yok sayanlara en ağır cezayı Allah'ın izniyle göstereceklerdir. Gerçekten Türkiye bir kader seçimini 2023'te gerçekleştirecek. Her seçim önemli, ama emin olun bu seçim hepsinden önemli. Telafisi olmayan bir seçimin arefesindeyiz. Bir iktidar değişikliği uğruna Türkiye'ye hangi bedellerin ödetileceğini, kapalı kapılar ardında nelerin vaat edildiğini unutmadan dikkate almadan karar verilmemesi gerçekten önemli. Tüm hemşehrilerimin bu hassasiyette davranacaklarına yürekten inanıyorum. Bursa her zaman olduğu gibi Türkiye ortalamasının üstünde sahiplenmeyle ilk turda hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek netlikte hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek, hem de anayasayı değiştirecek mahiyette bir çoğunlukta Cumhur İttifakı'nın mecliste yer bulmasını temin edecektir" dedi.

