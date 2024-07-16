Üye Girişi
Haberler

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP lideri Bahçeli'nin elini öpmesine tepki göstererek, terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen Özel'in, Genel Başkan Bahçeli ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını söyledi.

Mhp Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve kahraman özel hareket polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır" dedi.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, dünkü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anmaları kapsamında Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin elini öptü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında Karadeniz'e, Bahçeli'nin elini öptüğü anda çekilen fotoğraf üzerinden tepki gösterdi. Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özgür Özel'in açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi. Büyükataman, "Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve kahraman özel hareket polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 'Devlet seri katil' diyenlere sahip çıkanlardan, 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyenlere kol kanat gerenlerden, 'Kimyasal silah kullandı' diyerek şanlı Türk askerine iftira atanlardan, terörün örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından; FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel hareket polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye yakışan bir tavırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İsmet Büyükataman Özgür Özel MHP Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

 CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış

İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış

Bakmadan Geçme

Masterchef Şenay kimdir, kaç yaşında? Şenay Salam kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Deniz kimdir, kaç yaşında? Deniz Yılmaz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Hakan kimdir, kaç yaşında? Hakan Dündar kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Rüyada yurt dışına çıkmak, yurt dışına gideceğini görmek ne anlama gelir? Rüyada yurt dışına tatile gitmek, taşınmak anlamı GASTRONOMİ BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll ÖSYM ve YÖK ATLAS ile Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları… Allan Saint-Maximin KOC03 uçak takip! (CANLI) Allan Saint-Maximin saat kaçta İstanbul'da olacak? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 16 Temmuz bugünkü günün maçları Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 16-17 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! VETERİNERLİK BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! 16-17 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Diyarbakırlı Ramazan Hoca olayı nedir? Ramazan Hoca'nın katili kaç yıl ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili kim, ne kadar ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili kim çıktı? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Seyhan, Yüreğir, Çukurova 16-17 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Meram 16-17 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Gaziemir 16-17 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title