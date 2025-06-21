MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Sert Açıklamalar: 'İsrail Stratejisi Türkiye'yi Hedef Alıyor'

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'Terör devleti İsrail'in İran'a yönelik başlattığı geniş kapsamlı saldırı, sadece İran'ı değil, bölgedeki tüm ülkeleri ve özellikle Türkiye'yi hedef alan kirli bir stratejinin parçasıdır. Zira İran'a yapılan operasyon, Türkiye'ye verilmiş sinsi bir mesajdır" dedi.

MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde üye katılım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın yanı sıra MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve partili vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milletinin binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen şanlı bir mücadelenin, ahlakın, imanla yoğrulmuş bir duruşun siyasi temsilcisidir. Kurulduğu günden bu yana Türk milletinin birlik ve dirliğini esas alan partimiz, milletimizin menfaatleri doğrultusunda siyaset yapmaktadır. Geçmişin mirasından aldığımız güçle bugünü yorumluyor, geleceği bu bilinçle inşa ediyoruz. Ülkemizin tüm sorunlarına köklü çözümler üretmek, aziz milletimizi hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaştırmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güvence altına alarak ilelebet yaşatmak için yorulmadan çalışıyoruz" dedi.

'TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE BU KARARLILIK VE İNANÇLA YÜRÜYORUZ'

Kadim bir devlet aklıyla ülkeden terör belasını tam anlamıyla temizlemeyi hedeflediklerini, emperyalist ve Siyonist kuşatmayı bölgeden söküp atmaya kararlı olduklarını aktaran Büyükataman, "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize bu kararlılık ve inançla yürüyoruz. Bugün Türk devlet aklını küçümseyen, milli güvenlik politikalarımızı hedef alan, içeride ve dışarıda Türkiye'nin yükselişinden rahatsızlık duyan çeyrek kalibreli muhalefet partileri, aslında kendilerini milletin vicdanında çoktan hükümsüz hale getirmiştir. Emperyalizmin aklıyla yön belirleyenlerin Türk devlet aklının ortaya koyduğu stratejik hamleleri idrak etmesini beklemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolsuzluk batağına saplanmış CHP'nin sözde milliyetçi İP'nin ve yedeklerinin pusulası, yabancı başkentlere dönüyor. Bizim yönümüz ise Türk milletinin belirlediği istikametten bir santimetre dahi sapmıyor ve asla da sapmayacaktır." dedi.

'ONLAR, DAR SİYASİ ÇIKARLARINI KORUMANIN, KOLTUKLARINI SAĞLAMLAŞTIRMANIN DERDİNDEDİR'

Ülkenin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Büyükataman,"Onlar, dar siyasi çıkarlarını korumanın, koltuklarını sağlamlaştırmanın derdindedir. Çok şükür Türk milleti, bu dış güdümlü, siyasi menfaat peşindeki zihniyete hiçbir zaman geçit vermemiştir ve vermeyecektir. İstiklal ve istikbal için kararlılıkla yol yürüyen MHP ile Cumhur İttifakı ile beraberdir. Gün, kısır çekişmelere, istismar siyasetine tahammül edilecek gün değildir. Gün, Türk milletinin topyekun ayağa kalkma, kenetlenme, tek yürek olma günüdür" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ PARÇALAMAK İSTEYEN ODAKLARA KARŞI, MİLLET OLARAK KENETLENMEMİZ HAYATİ DERECEDE ÖNEMDEDİR'

Türkiye'nin etrafının adeta krizler ve savaşlarla çevrildiğine dikkati çeken Büyükataman, "Ülkemizi parçalamak isteyen odaklara karşı, millet olarak kenetlenmemiz hayati derecede önemdedir. Terör devleti İsrail'in İran'a yönelik başlattığı geniş kapsamlı saldırı, sadece İran'ı değil, bölgedeki tüm ülkeleri ve özellikle Türkiye'yi hedef alan kirli bir stratejinin parçasıdır. Zira İran'a yapılan operasyon, Türkiye'ye verilmiş sinsi bir mesajdır. İsrail'in siyasi ve stratejik hedefi terörsüz Türkiye hedefimizi baltalamak, Türkiye'yi kuşatmak ve savaşları Anadolu topraklarına taşımaktır. Bu gerçeği görmek, buna göre tavır almak, milli bir sorumluluktur. İsrail'in bu gözü dönmüş saldırganlığının durdurulması hem milli güvenliğimiz hem de bölge barışı için tarihi bir zorunluluktur" dedi.

Konuşmanın ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.