MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski dönem Sincan İlçe Başkanı Sabri Can'ın cenaze törenine katıldı
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Eski MHP Sincan İlçe Başkanı Sabri Can'ın cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski dönem MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski dönem Sincan İlçe Başkanı Sabri Can'ın cenaze törenine katıldı.
Eski MHP Sincan İlçe Başkanı Sabri Can, Ankara Sincan'da bulunan Çimşit Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çimşit Mezarlığı'na defnedildi. Can'ın cenaze törenine MHP Lideri Devlet Bahçeli, eski dönem MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika