MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şampiyon boksör olan Avni Yıldırım'ı makamında kabul etti. Bahçeli, ziyaret sonrası çekilen hatıra fotoğrafında ise boks eldivenleri ile poz verdi. Söz konusu kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

Şampiyon boksör Avni Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

ŞAMPİYON BOKSÖRDEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yönter paylaşımında, "Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ'DEN 'BOKS ELDİVENLİ' POZ

Yönter'in paylaşımında yer alan hatıra fotoğrafında ise MHP lideri Bahçeli'nin, üzerinde partisinin amblemi bulunan boks eldivenleriyle poz verdiği görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'boks eldivenli' poz

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCin Çıkaran:

Zavallı ayakta zor duruyor millete hava atıyor.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSktgdn:

Bu ülke bu adam yüzünden vahim durumda

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Bu boksör de mafya olmuştır şimdi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Eskiden arefe günü kızların eline kına yakıp sararlardı, eldivenler aynı öyle duruyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEyüp Aynali:

Asıl büyük Reis diyo ki gotu yiyen varsa gelsin.... Asıl Büyük reis ellerinden öperim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
