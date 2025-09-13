MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi

Şampiyon boksör Avni Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

ŞAMPİYON BOKSÖRDEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yönter paylaşımında, "Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ'DEN 'BOKS ELDİVENLİ' POZ

Yönter'in paylaşımında yer alan hatıra fotoğrafında ise MHP lideri Bahçeli'nin, üzerinde partisinin amblemi bulunan boks eldivenleriyle poz verdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.