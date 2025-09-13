MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şampiyon boksör olan Avni Yıldırım'ı makamında kabul etti. Bahçeli, ziyaret sonrası çekilen hatıra fotoğrafında ise boks eldivenleri ile poz verdi. Söz konusu kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.
Şampiyon boksör Avni Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
ŞAMPİYON BOKSÖRDEN BAHÇELİ'YE ZİYARET
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yönter paylaşımında, "Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerine yer verdi.
BAHÇELİ'DEN 'BOKS ELDİVENLİ' POZ
Yönter'in paylaşımında yer alan hatıra fotoğrafında ise MHP lideri Bahçeli'nin, üzerinde partisinin amblemi bulunan boks eldivenleriyle poz verdiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bu kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.