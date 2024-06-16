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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Devam Edeceğini Belirtti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Türk siyasetinde kargaşa ve kavga yaratmak isteyenlerin her gün yalan ve fitne üzerinde görüş beyan ettiklerini belirterek, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini vurguladı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız, kaya gibi Cumhur İttifakıyız." dedi.

Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyenlerin her gün yalan ve fitne üzerinde görüş beyan ettiklerini belirterek, bu durumun toplumun belli bir kesimini rahatsız ettiğini söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti ayaktadır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmektedir." diyen Bahçeli, bütün seçimlerin yapıldığını, 2028 yılına kadar Cumhur İttifakı'nın önünde dört önemli yılın bulunduğunu dile getirdi.

"Ümitliyiz, güvenliyiz"

Bu dönemin yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik açılımın ve demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir dönem olacağını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı birleşenlerinin uyumlu çalışmaları, millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde çok büyük bir program hayata geçirecektir. O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız, kaya gibi Cumhur İttifakıyız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez. O sebepten dolayı siyasilerin kaynaşmada, anlaşmada, barışmada samimi olmaları ve milletin huzurunu bozacak her türlü davranıştan kendilerini arındırmaları gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındadır."

"Allah, onları ıslah etsin"

Bahçeli, partisinin uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önderliğinde dünya barışına ve yerküredeki huzura katkı sağlamanın, emperyalist güçlere karşı olan mücadelede büyük bir başarı elde etmenin çabası içerisindeyiz. Buraya köstek değil, tamamen yardımcı olmak lazım. Bu sebepten dolayı bayramın bugününden itibaren temennimiz barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır, paylaşmadır. Bütün bunları dikkate alarak Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milliyetçi Hareket Partisini anlayamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vadedenlerin, masayı nasıl dağıttıklarını hatırlamaları gerekirken, şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Allah, onları ıslah etsin."

Açıklamalarının ardından Bahçeli, beraberindekilerle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Politika

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