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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur"

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçimlerin zamanında yapılmasının önemine vurgu yapan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, onlar üzerinden tartışmalar, hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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