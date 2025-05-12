MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika