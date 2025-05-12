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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere...

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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