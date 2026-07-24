Bahçeli'den Ayasofya'nın açılış yıl dönümü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz."

Kaynak: AA