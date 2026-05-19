MHP Lideri Bahçeli'den 19 Mayıs Mesajı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına MHP'nin resmi sanal medya hesabı üzerinden yayımlanan mesajda, "Aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum" ifadelerine yer verildi.

