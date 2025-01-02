MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Heyeti ile Görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle Meclis'teki makamında yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, DEM Parti'nin milletvekilleri ve belediye başkanı da katıldı. DEM Parti'li Ahmet Türk, Bahçeli'ye tespih hediye etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika