MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölücü terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika