MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan Sağlık Bakanı Memişoğlu'na Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, hafta sonunda ATO Congresium'da düzenlenecek "Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı" programı çerçevesinde Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede 8 Kasım tarihinde düzenlenecek "Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı" programının davetiyesini takdim eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, çalıştay katılımcısı 160 bilim insanını, MHP çatısı altında bir araya getirdiklerini ve Türk sağlık sistemini geliştirmek adına bir tuğla da kendilerinin koymak istediklerini ifade etti. Görüşmede, Memişoğlu ve Yurdakul, Türk milletinin geleceği için sağlık alanında yapılabilecek iyileştirme ve geliştirmeleri istişare ettiler.

Sağlık Bakanı Memişoğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Cumhur İttifakı paydasında "Sağlıklı ve Güçlü Türkiye" hedefi ile birlik ve beraberlik içinde yakın iletişimde bulunma niyetlerini ifade ettiler. - ANKARA