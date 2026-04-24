MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bingöl İl Teşkilatının feshedildiğini açıkladı

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Bingöl İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
