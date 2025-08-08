MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Erzurum'da Karşılandı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma" temalı toplantısı öncesinde, Erzurum'a gelen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın coşkulu bir törenle karşılandı.

MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, 9 Ağustos Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirilecek olan "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" programı için kente geldi.

Erzurum Havalimanı'nda gerçekleşen karşılamada, Meclis İdari Amiri ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. M. Hanifi Macit de yer aldı. Teşkilatın tüm kademeleri, vatandaşlar ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen karşılamada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Karşılama töreninde konuşan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Milli birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek adına çok kıymetli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız ve kıymetli milletvekillerimizi şehrimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi. - ERZURUM