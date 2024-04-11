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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: İsrail'e yönelik ekonomik tedbirler önemlidir

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Mhp Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Ülkemizin geride bıraktığımız günlerde İsrail'e yönelik almış olduğu ekonomik tedbirler son derece önemlidir. Kimse bunu sulandırmaya çalışmasın." dedi.

Mhp Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özdemir, burada yaptığı konuşmada, içerisinde bulundukları dönemde dünyanın iyiye gitmediğini söyledi.

Sorunların günden güne arttığını, anlaşmazlıkların da giderek çoğaldığını ifade eden Özdemir, barış ikliminin yerine daha çok çatışma, kargaşa, kaos ve savaş şartlarının hakim olduğunu belirtti.

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini koruması, aynı zamanda milli güvenliğine yönelen tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi konusunda zamanında ve kaynağında bu tehdit ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasının büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Özdemir, bu anlamda hükümetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı, doğru adımlar attığını kaydetti.

Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör belasıyla uğraştığına dikkati çeken Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bu bayram günü inşallah temennimiz odur ki hükümetimizin aldığı tedbirlerle beraber bu beladan bu sene inşallah Irak kaynaklı nerede bir tehlike varsa, bir terör bataklığı varsa onlar da kurutulur temennisini taşıyoruz. Artık Suriye kaynaklı ülkemize yönelen terör tehdidinin de nihayete ereceği bir dönemi umutla beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Çok şükür içeride zaten bu anlamdaki terör faaliyetlerinin giderek sonlandırıldığı ve hatta tükenmeye başladığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu, Cumhur İttifakı'nın aziz milletimize olan bir vaadiydi. Rabb'imiz mahcup etmedi. Sergilenen, bilhassa Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer güvenlik kuvvetlerimizin, kolluk kuvvetlerimizin de üstün gayretleriyle bu beladan Türkiye artık yavaş yavaş kurtulmaya başlamıştır."

"Aynı kararlılıkla küresel liderlik ve süper güç hedefimize de ulaşacağız"

Türkiye'nin artık milli ve büyük ülkülerine ulaşma yolunda kararlı adımlar atacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sadece çatışma ortamlarının hakim olduğu değil, küresel rekabette de şartların kızıştığı bir dönemi gözlemliyoruz. 2023 yılına dair hedeflerimize baktığımızda Türkiye, siyasi ve askeri anlamda bu hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır. İnşallah aziz milletimizin ekonomik şartlarının da daha fazla iyileştirilmesiyle Türkiye, bölgesinde lider olduğu gerçeğini tescillemiş olacak. Bundan sonra da adım adım yine aynı kararlılıkla küresel liderlik ve süper güç hedefimize de ulaşmış olacağız. Bu şartlarda da sayın genel başkanımızın da ifade buyurduğu üzere 'Lider ülke ve süper güç Türkiye' hedefimizi inşallah bu yüzyılda hep beraber gerçekleştirecek ve yükselen Türk nesline çok daha güçlü, çok daha büyük, dünyaya nizam verebilen, dünyada adaleti tesis edebilen, i'la-yi kelimetullah yolunda varlığını, gayesini yerine getiren bir ülkeyi bırakma sorumluluğunu hep beraber taşıyacağız."

"Mazlumun hakkının alınabileceği bir iklimi hep beraber göreceğiz"

Gazze'de akan gözyaşlarının dinmesi için Türkiye'nin üstün gayret sergilediğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı kararların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin de bir an evvel Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesine yönelik almış olduğu karar ne yazık ki uluslararası çevreler tarafından bu zamana kadar uygulanmadı. Bu uygulanmamışken İsrail, fütursuzca zulmüne, mezalim politikalarına terör devleti edasıyla devam ediyor. İşte bu devam ederken ülkemizin geride bıraktığımız günlerde İsrail'e yönelik almış olduğu ekonomik tedbirler son derece önemlidir. Kimse bunu sulandırmaya çalışmasın. Bunun inşallah dalga dalga yayılması ve Türkiye'nin bu anlamdaki politikalarının yine Türk dünyasıyla beraber İslam aleminde de karşılık bulması halinde emin olun zalimin sesinin giderek kısılacağı, mazlumun sesinin yükseleceği ve hakkının alınabileceği bir iklimi bizler hep beraber görmüş olacağız. Benzer bir şekilde Doğu Türkistan'da da kardeşlerimizin yaşadığı zulüm karşısında da sesimizi bundan sonra daha fazla yükselteceğiz. Çünkü bu milletin bir sorumluluğu var."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ülkenin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan Kayseri Ülkü Ocakları'nda da bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA / Politika

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