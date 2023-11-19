MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına son verilsin

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, 'Bu zulmün bir an önce bitirilmesi hususunda Van'dan tüm dünyaya seslenmek istiyorum: Artık çocuklar ölmesin, hastaneler bombalanmasın.' dedi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu zulmün bir an önce bitirilmesi hususunda Van'dan tüm dünyaya seslenmek istiyorum: Artık çocuklar ölmesin, hastaneler bombalanmasın." dedi.

Mhp Van İl Başkanlığının ev sahipliğinde Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'nda konuşan Kılıç, parti olarak milletin hizmetinde olmaya, ülkeyi daha büyük hedeflere taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin çok yönlü saldırı ve tehdit altında olduğunu belirten Kılıç, Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü ve Kürt'ü ile bir ve beraber olduklarını ifade etti.

Hedeflerinin istikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu geleceğe ulaşmak olduğunu kaydeden Kılıç, "Merkezden yerele istikrarı bozmadan umuda doğru yol almaktır. Aklın yolu bir. Genelden yerele birlik, ülkede, yönetimde dirlik oluşturmaktır." diye konuştu.

"Türkiye, bölücü terörün belini kırmak için büyük bir mücadele içindedir"

Terörle mücadeleyi mutlak başarıyla sonuçlandırıp bu kanlı döngünün milletin ve ülkenin gündeminden tamamıyla çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bizi birbirimize düşürmek, güzel ülkemizi parçalamak için yıllardır uğraşan iç ve dış güçler şimdiye kadar başarılı olamadılar, bundan sonra da asla emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye, bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak için büyük bir mücadele içindedir. Kanlı örgütün dağ kadrosu yok olmaktadır. Mehmetlerimiz vurdukça hainler inlemektedir. Başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm kurumlar, terörle mücadelesini etkin bir şekilde sürdürmektedir."

Kılıç, Türkiye'nin coğrafi açıdan stratejik bir konumda olmasının yanında, istikrarlı ve barışçıl tutumu, sağlam diplomasisiyle dünyada güvenilen, sorunların çözümünde etkin rol oynayan ülke haline geldiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Kılıç, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşet bize bir kez daha vatansızlığın ne demek olduğunu çok acı bir şekilde gösterdi. Bu zulmün bir an önce bitirilmesi hususunda Van'dan tüm dünyaya seslenmek istiyorum: Artık çocuklar ölmesin, hastaneler bombalanmasın." ifadelerini kullandı.

Mhp'nin 4 Mayıs 2021'de "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Maddelik Anayasa Teklifi"ni AK Parti'ye sunduğunu anımsatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Başlangıca, 'Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti' düsturu ile giriş yapılmıştır. Devletin genel esasları ilk 5 maddede düzenlenmiş, devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak birinci maddede ele alınmıştır. Maddenin son fıkrasında 'Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.' denilmiştir. Anayasa'nın ikinci kısmında 'Temel Hak ve Ödevler' düzenlenmiş, birinci bölümde tüm haklara dair ortak rejimi belirleyen 'Genel Hükümler' yer almış, ikinci bölümde 'Haklar ve Hürriyetler' başlığı ile temel hak ve hürriyetler sınıflandırılmadan en geniş şekilde güvenceye kavuşturulmuştur. Mhp'nin özü de sözü de birdir. Biz zat-ı muhteremler gibi 'Yaptım oldu.' demeyiz. Bir sorun varsa sadece sorunu söylemeyiz, çözümcü yaklaşımla çaresini de üretiriz."

Mhp İl Başkanı Salih Güngöralp de toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, katılım sağlayan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Toplantıya MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, MYK üyeleri ile Van'ın yanı sıra Ağrı, Siirt, Iğdır, Hakkari, Bitlis ve Şırnak'tan teşkilat mensupları katıldı.