MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Gümüşhane'de Üretken Belediyecilik Vurgusu Yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerel yönetimlerde marka haline gelen üretken belediyecilik anlayışımız gereği şehirlerimize değer katmak, şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat standartlarını sosyal refah seviyesini yükseltmek maksadıyla aralıksız çalışıyoruz." dedi.

Durmaz, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ile Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i ziyaret ettikten sonra, partisinin il binasında partililer ile buluştu.

Belediye binasındaki sosyal tesisin açılışını gerçekleştiren Durmaz, 15 Temmuz Zafer Meydanı'na yapılması planlanan kent meydanı ve otopark projesi hakkında da bilgi aldı.

Sadir Durmaz, burada yaptığı konuşmada, Gümüşhane ziyareti öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirterek, Bahçeli'nin selamını getirdiğini söyledi.

Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerel yönetimlerde marka haline gelen üretken belediyecilik anlayışımız gereği şehirlerimize değer katmak, şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat standartlarını sosyal refah seviyesini yükseltmek maksadıyla aralıksız çalışıyoruz. Şehrin bize emanet edilen her bir kuruşuna sahip çıkarak, halel getirmeden nasıl katkı yapabiliriz? Nasıl değer katabiliriz? diye gece gündüz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gümüşhane'nin son yerel seçimlerde üstün başarı tablosu ortaya çıkardığını vurgulayan Durmaz, "Bizde sayın milletvekilimiz ile birlikte sayın belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla birlikte Ankara'da belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu hemen her konuda onlarla birlikte çalışmaya yoğun bir gayret sarf etmeye devam ediyoruz. İnşallah Gümüşhane'mize de bizim sorumluluğumuzda olan diğer ilçe ve belde belediyelerimize çok önemli hizmetleri bitlikte imza atacağız." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Allah'ın izniyle bu ülkenin sigortası, güvencesi ve zapt edilemeyecek son kalesi olarak, liderimizin emrinde, izinde bütün teşkilatlarıyla, belediyeleriyle kurumlarıyla çalışmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın"