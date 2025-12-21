Sendikalarla kahvaltı programında birlik ve istişare vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı, sendika temsilcilerini kahvaltı programında ağırladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, STK'lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömer Metin, il yöneticileri, Türkiye Kamu-Sen, Kamu-Sen'e bağlı şubeler, Türkav ve Türk Hukuk Enstitüsü temsilcileri katıldı.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen programda sendika başkanları ve temsilcilerinin talep ve beklentileri dinlenirken, çözüm odaklı süreçlerin başlatıldığı belirtildi. Karşılıklı istişare ortamında geçen buluşmada, sendikalarla yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Adem Yurdagül, Milliyetçi-Ülkücü camiada birlik ve beraberliğin en üst seviyede sürdürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Bilinsin ki sendikalarımızın derdi bizim derdimizdir. Bilinsin ki sendikalarımız bizim kırmızı çizgimiz ve hassasiyetimizdir."

Yurdagül, aynı yolda yürüdükleri tüm sendika temsilcilerine ve misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. - ERZURUM