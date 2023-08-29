MHP Efeler İlçe Başkanlığı'na Ahmet Baskın aday gösterildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın'da ilçe kongrelerine devam ederken 4. Olağan Kongresini yapmaya hazırlanan Efeler İlçe Başkanlığı'na da mevcut başkan Ahmet Baskın aday gösterildi.

MHP Aydın teşkilatında ilçe kongreleri heyecanı devam ederken Efeler İlçe Başkanlığı da 4. Olağan Kongresi'nin hazırlıklarını tamamladı. 2018 yılının Eylül ayından bu yana Efeler İlçe Başkanlığı görevini yürüten mevcut başkan Ahmet Baskın da, yeniden aday gösterildi.

MHP Aydın teşkilatında birçok yönetici kademesinde görev alan ve son olarak Efeler İlçe Başkanlığına atanan Baskın'ın adaylığı için MHP Genel Merkezi'nden onay çıktı. Bu zamana kadar partinin birliği ve dirliği için mücadele ettiklerini ifade eden Baskın, "Şimdiye kadar partimizin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya özen gösterdik. İnşallah 3 Eylül'deki kongrenin ardından da partimizi en iyi noktaya taşıyabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Kongre sürecinin partimize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

MHP Efeler İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi 3 Eylül Pazar günü saat 13.00'de Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. - AYDIN