MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda Miktat Arslan başkan seçildi

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın tek listeyle yapılan 14'üncü olağan kongresinde Miktat Arslan, başkanlığa seçildi.

MHP İl Başkanlığı'nın 14'üncü il kongresi, Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan kongrede Genel Başkan Devlet Bahçeli'in mesajı okundu. Kongreye partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Necmi Yıldırım ve Alper Erdem, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Batman, Bingöl ve Elazığ il başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede, 2022 yılı Ekim ayında genel merkez tarafından geçici il başkanı olarak atanan Miktat Arslan, il başkanı olarak seçildi. Arslan, konuşmasında 'Bu şerefli ve milli görevi bir bayrak yarışı görüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz' dedi.

Kongrede konuşan Milletvekili Semih Işıkver, Diyarbakır'da ülkücü olmanın zor olduğunu belirterek, 'Küfrün, emperyalizmin bütün gücüyle saldırdığı ki maneviyatını ve muhteviyatını değiştirmek için milyarlarca lira, milyarlarca dolar kaynak ayırdığı bir dönem, bütün uluslararası ihanet şebekelerinin kol gezdiği, dünyadaki Müslüman Türk düşmanı tüm istihbarat örgütlerinin fink attığı Diyarbakır'da ülkücü olmak yürek ister. Diyarbakır Başbuğ Alparslan Türkeş'tir, Diyarbakır bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'dir. Diyarbakır, Ziya Gökalp'lerin, Süleyman Nafiz'lerin, Cahit Sıtkı Tarancı'ların Diyarbakır'ıdır. Bugün biz Diyarbakır'a baktığımızda Dicle Nehri'ni gördüğümüzde Dicle Nehri'nin özlemlerimizi taşıdığını, sevdalarımızı yüzdürdüğünü görüyoruz. Biz Diyarbakır Surlarına baktığımızda binlerce yıllık kardeşliği görürüz, başka bir şey göremeyiz. Biz eğer Diyarbakır'dan bir milletvekili çıkarırsak bu dünyaya tokat olur' diye konuştu.

MYK üyesi Necmi Yıldırım ise, 2023 seçimlerinde kardeşliğe zarar vermek isteyenlere ders verildiğini ifade ederek, 'Brüksel'in, Washington'un ülkemizdeki taşeronlarına birlik, kardeşlik ve huzurumuzun temeline adeta dinamit yerleştirmeyi amaç haline getirmiş ve bunun için çalışan sözde millet ama kendisinin yaptığı işlerle zilletin temsilcisi olan zillet ittifakına halkımız, milletimiz 2023 seçimlerinde adeta bir şamar vurmuştur' dedi. (DHA)