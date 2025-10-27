Haberler

MHP Diyarbakır İl Başkanı 'Hayırlı Günler Komşum' Programını Başlattı

MHP Diyarbakır İl Başkanı 'Hayırlı Günler Komşum' Programını Başlattı
Güncelleme:
MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, 'Hayırlı Günler Komşum' programı çerçevesinde Diyarbakır'da terörsüz Türkiye hedefini desteklemek amacıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Arslan, kardeşlik hukuku ve birlikte yaşama arzusunun önemine vurgu yaptı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, kentte partisinin genel merkezi tarafından belirlenen 'Hayırlı Günler Komşum' programını başlattı.

MHP İl Başkanı Arslan, yaptığı açıklamada Diyarbakır'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli beyefendi tarafından başlatılan 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri kapsamında "Derdiniz Derdimiz' sohbetleri kapsamında aranızda bulunmaktayız. Bu sohbetlerimizde, öncelikli olarak Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi durumunda kardeşlik hukukumuzun, bir ve birlikte yaşama arzumuzun, bin yıldır aynı kaderi, aynı inancı, aynı sevinci, aynı topraklarda yaşamanın huzur ve mutluluğunu gelecekte de yaşamanın önemini vurgulamak istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır devam eden terör belasına son vermek için çok önemli bir süreç başlatmıştır. Terörsüz Türkiye hedefi, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup, bu süreç başarıya ulaştığında kazananın 86 milyon milletimizin tamamı olacaktır. Bu nedenle, bu sürece destek vermek bütün vatandaşlarımızın ortak arzusu ve sorumluluğudur. Memnuniyetle belirtmek isteriz ki; Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, esnaflarımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde Diyarbakır'da bu sürece destek tamdır. İnanıyoruz ki, Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaşacak ve kazanan milletimizle birlikte bütün Türk-İslam alemi olacaktır. 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' ruhu ile hep birlikte geçmişte olduğu gibi gelecekte de el ele omuz omuza halaylarımızı çekerek, türkülerimizi söyleyerek coşku ile güven ile yaşayacağız" dedi.

Başkan Arslan, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirip gençlerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
