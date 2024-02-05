MHP Denizli İl Başkanı Miraç Kandili için kutlama mesajı yayımladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz, "Türk milletinin, İslam toplumlarının ve tüm insanlığın Miraç'ın aziz hatıra ve emanetlerini özümseyerek aradığı ve ihtiyaç duyduğu mutlak toparlanmayı sağlamasını niyaz ediyorum" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz, mübarek Üç Ayların içinde kutlanan kandillerden olan Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bu gecenin Türk milleti ve İslam dünyasına birlik ve beraberlik getirmesini temenni eden Yılmaz, mesajında; "Miraç gecesinde, muhteşem bir yükseliş, beşeri akılla izah edilemeyen manevi bir yolculuk yaşanmıştır. Peygamber Efendimiz, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya ihtişamlı bir seyahatle yükselmiştir. Miraç sadakatin, vefanın, bağlanışın, ahlaklı bir duruşun gecesidir. Miraç, mümin kalplerin, Müslüman gönüllerin iftihar kutbu, irade kudretidir. Miraç, duadır, dilektir, şükürdür, Cenab-ı Allah'ın eşsiz bir lütfudur. Miraç, tefrikaya karşı birliğin, bozgunculuğa karşı beraberliğin, nefrete karşı bağışlamanın, iftiraya karşı izzetin, günah ve şirke karşı kerem ve kudretin yüce yolculuğudur. Zamanlar üstü bu aziz yolculuk manevi hayatımızda, ruh derinliklerimizde her zaman var olacak, hürmet ve hayranlıkla yad edilecektir. Türk milletinin, İslam toplumlarının ve tüm insanlığın Miraç'ın aziz hatıra ve emanetlerini özümseyerek aradığı ve ihtiyaç duyduğu mutlak toparlanmayı sağlamasını niyaz ediyorum. Bu gecenin feyzinden, manevi bereketinden istifade etmemizi diliyorum. Bu anlamlı gece sebebi ile başta Denizlili hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç Kandili'nin manevi yükselişimiz için bir merdiven olmasını; bu mübarek gece vesilesi ile kardeşliğin, barışın ve huzurun hakim olduğu günlerin ömrümüz boyu sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ