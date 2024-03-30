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MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz: 'Önce vatan, önce millet, önce Denizli, önce Türkiye'

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MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Önce vatan, önce millet, önce Denizli, önce Türkiye" diye haykıran Türk milletçilerinin sandıktaki adresinin belli olduğunu belirterek, 31 Mart akşamı seçim zaferini hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tüm hemşehrilerini Denizli etrafında kenetlenmeye davet ederek, 31 Mart akşamı kazananın Cumhur İttifakı, dolayısıyla Denizli olacağını söyledi. En zayıf ittifakların menfaatler üzerine kurulan ittifaklar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Cumhur İttifakında sadece ve sadece milletin menfaati, şehrimizin ve ülkemizin daha mutlu, huzurlu ve müreffeh yarınları vardır. Bu kapsamda Denizli'mizin ve Türkiye'mizin gücüne güç katmak hepimizin hedefi olmalıdır. Hiç kimse hayallere dalmasın, 'Önce vatan, önce millet, önce Denizli, önce Türkiye' diye haykıran Türk milliyetçilerinin sandıktaki adresi bellidir. Milletimizin destek ve dualarıyla Türkiye Yüzyılı, Cumhur İttifakı ile hizmetin yüzyılı olmaya devam edecek inşallah" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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