MHP'den Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. Dönem Sertifika Töreni

MHP Genel Merkezi'nde "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. Dönem Sertifika Töreni" düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. Dönem eğitim programı tamamlandı. Eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla MHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene milletvekilleri, parti il ve ilçe başkanları ile aileler katıldı. Törende konuşma gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler, gençliğe inanan, onu sadece "geleceğin teminatı" değil, bugünün mücadele gücü olarak gören bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu okulun mezunları, bu anlayışın sahadaki temsilcileri olacaktır. Sizler, bu okuldan aldığınız ilhamla, Türk milletinin tarihine ve geleceğine yön verecekler olarak buradan ayrılacaksınız" dedi.

"Türk milletinin bekası için omuz omuza durmalıyız"

Siyasetin bir makam sevdası değil, millet için fedakarlık meselesi olduğuna dikkat çeken Topçu, "İlk günkü azimle, yani 1969'da kurulan bu hareketin ruhuna sadık kalarak, Türk milletinin birliğini, dirliğini ve refahını yüceltmek için durmaksızın çalışmalıyız. Sadakatimiz, nefsimize değil, milletimize; çıkarlara değil, ülkülerimizedir. Bu yolda, her birinizin gözlerinde o azmi, kalplerinde o sadakati görmek, bizlere güç vermektedir. Bugün, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorluklar, liderlik vasfının ne denli hayati olduğunu bir kez daha göstermektedir. Küresel oyunların, iç ve dış mihrakların tuzaklarına karşı, Türk milletinin bekası için omuz omuza durmalıyız" ifadelerinde bulundu.

Türk milletinin istikbalini milli ve ahlaki değerlerle yükseltmek, devletin bekasını ve milletin refahını korumanın görev olduğunu söyleyen Topçu, sadakatle, Türk milletinin değerlerine, tarihine ve geleceğine bağlı kalacaklarını vurguladı.

Sözlerine son verirken Başkan Yardımcısı Topçu, 21. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu'nu başarıyla tamamlayanları tebrik etti. - ANKARA