MHP'den Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Hadsiz ve Edepsiz Söylemleri Görmezden Gelmeyeceğiz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Özgür Özel iyi bilsin ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve partimize yönelik hadsiz, edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelmeyiz. Kürsüden efelenmelere, sahte yiğitliklere pabuç bırakmayız" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisine yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yalçın, "Hadsiz Özgür Özel'e cevap. CHP'nin başı Özgür Özel kürsüde pürhiddet ve sinirden titreyerek konuşurken, MHP'ye parmak salladı. Üstelik tehdit dili kullandı. Bununla da yetinmeyip masumiyeti ispatlanmış insanlara yine alçakça suç isnadında bulundu. İnsan onu dinlerken; ne kadar yetersiz ve çaresiz, bir o kadar da kalibresi düşük ve liyakatsiz bir politikacı olduğunu ibretle görüyor. Aşırı hiddet ve kontrolsüz asabiyet, bir politikacı için zaaf ve temsilde ehliyetsizlik işaretidir. Özel, genel başkanlık kalıbının adamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35'lik saçma gibi tıngırdıyor" dedi.

'TEHDİT DİLİ BİZE SÖKMEZ'

Genel Başkanları ve partilerine yönelik edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelemeyeceklerini belirten Semih Yalçın, "Özgür Özel iyi bilsin ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve partimize yönelik hadsiz, edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelmeyiz. Kürsüden efelenmelere, sahte yiğitliklere pabuç bırakmayız. Tehdit dili, parmak sallama vesaire bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız. Özgür efendi, sürekli topu taca atacağına, CHP'li belediyelerin mali kanallarını kirli para ve rüşvet kanalizasyonuna çeviren hırsızları, parti içindeki hasımlarından önce bizzat ifşa edip temizlesin. Özgür Özel'in milli iradeden dem vurması da pek gülünç. Kayyum atanan veya soruşturma altındaki CHP'li belediyelerde milli iradenin yerini 'kayme iradesi'nin aldığı çoktan ayyuka çıktı. Özel'in bize 'Hodri meydan' demesini ciddiye bile almıyor, 'Hadi oradan hadi oradan' diyoruz" ifadelerine yer verdi.