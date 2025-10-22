MHP'den İYİ Parti'ye Kıbrıs Tepkisi

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Kıbrıs konusunda emperyalizmin kuyruğuna takılıp liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye dil uzatmak, hadsizlikten de öte, milli şuursuzluktur." ifadesini kullandı.

Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Türk milliyetçiliğini idrakten aciz olan, devlet aklını koltuk hesabına kurban eden, vatanın bekası nedir dendiğinde, parmağıyla alacağı oyu hesaplama telaşına düşen Dervişoğlu, KKTC seçimleri hakkında CHP'nin kuyruğuna takılmış, münasebetsizce ve haddini aşarak Genel Başkanımızı hedef almaya yeltenmiştir. Seçim sonuçlarının hemen ardından 'Türkiye büyükelçisini çeksin' diyen zihniyete karşı tek kelime edemeyen Müsavat Bey, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin milli bir sorumlulukla Kıbrıs Türklüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini savunan tavrına saldırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Güney Kıbrıs'ı silahlandırma girişimlerinin, Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığının ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Böylesi bir dönemde, milli duruşu eleştirmek değil, desteklemek gerekir. Çünkü mesele parti değil, vatan meselesidir. Kıbrıs konusunda emperyalizmin kuyruğuna takılıp liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye dil uzatmak, hadsizlikten de öte, milli şuursuzluktur. Kıbrıs seçimlerinin sonucunu sanki Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir zafer kazanmış gibi gören teslimiyetçi zihniyete ses çıkaramayan İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Kıbrıs davası, Türkiye'nin bekası ve Türk milliyetçiliği konusundaki tavrı defoludur. Kıbrıs, Türk milletinin namusu, Mavi Vatan'ın kalbidir. Kıbrıs Türklüğüne uzanan her el, Türk'ün çelik iradesi tarafından parçalanmaya mahkumdur. Tarih, MHP ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin milli duruşunu not aldığı gibi, İP'in menfaatperest, teslimiyetçi tavrını da not almaktadır. Size ve taşeronluğunu yaptığınız emperyalist şebekeye rağmen Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır."