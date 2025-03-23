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MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir

MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığının tutuklama nedeni olduğunu, yargı reformlarıyla da tutuklamalara dikey itiraz yolu getirildiğini anımsattı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MHP'DEN İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASINA İLK YORUM

Yıldız, isim vermeden yaptığı paylaşımda, katalog suçlarda 'kuvvetli suç şüphesi' ve 'somut delillerin varlığının' tutuklama nedeni olduğunu, yargı reformlarıyla da tutuklamalara dikey itiraz yolu getirildiğini anımsattı.

"TUTUKLAMALARA DİKEY İTİRAZ YOLU GETİRİLMİŞTİR"

Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı siyasi partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir."

MHP'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDağıstan:

Somut deliller ve kuvvetli suç şüphesi gizli tanık beyanlarıyla belirlenmişse vay halimize

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

parsel parsel satanlara , 15 Temmuz meclis ayağına tek bir soruşturma açılmadı buna ne diyeceğiz.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

dezenfektan satanlara yatay dikey mikey hiç bir şey olmadı

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