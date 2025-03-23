MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MHP'DEN İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASINA İLK YORUM

Yıldız, isim vermeden yaptığı paylaşımda, katalog suçlarda 'kuvvetli suç şüphesi' ve 'somut delillerin varlığının' tutuklama nedeni olduğunu, yargı reformlarıyla da tutuklamalara dikey itiraz yolu getirildiğini anımsattı.

"TUTUKLAMALARA DİKEY İTİRAZ YOLU GETİRİLMİŞTİR"

Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı siyasi partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir."