MHP'den Gözaltına Alınan İsimlere İlişkin Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan partili isimlerin partileriyle ilişiğinin kalmadığını duyurdu.

'PARTİMİZLE İLİŞİKLERİ KALMAMIŞTIR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emin Sönmez'in, Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alındığını bildirdi. Yalçın, "Adı geçen şahısların partimizle ilişiği kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

