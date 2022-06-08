MHP'den, Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin kanun teklifi - Haberler

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MHP'den, Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin kanun teklifi

AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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MHP'den, Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin kanun teklifi

MHP, Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin kanun teklifi hazırladı.

MHP, Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin kanun teklifi hazırladı.

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Hatay Milletvekili Lüfi Kaşıkçı'nın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklife göre, TBMM'nin 2 Nisan 1923 tarihli 370 sayılı kararına konu edilen Milli Mücadele Kahramanı Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarı hukuken iade edilecek ve söz konusu karar kaldırılacak.

Teklifin gerekçesinde, Milli Mücadele yıllarındaki özverili mücadelesi her kesim tarafından kabul edilen Giresunlu Topal Osman Ağa'nın, 27 Mart 1923 tarihinde Ankara'da aniden ortadan kaybolan Milletvekili Ali Şükrü Bey'in öldürülmesinden sorumlu tutulduğu belirtildi.

Yeni kurulan muhafız birliği tarafından yaralı ele geçirilen Topal Osman Ağa'nın, savunma yapma imkanı verilmeden öldürülüp, gömüldüğü ifade edildi.

TBMM'nin 2 Nisan 1923 tarihli kararıyla gömüldüğü yerden çıkarılan Topal Osman Ağa'nın naaşının, Büyük Millet Meclisi kapısı önünde asılarak teşhir edildiği kaydedildi.

Topal Osman Ağa'nın, bağımsız bir mahkemede değerlendirilmeden katil olarak ilan edilmesinin hakkaniyete, gerçeklere uygun olmadığı vurgulanan gerekçede, 2 Nisan 1923 tarihli kararın Milli Mücadele kahramanı Topal Osman Ağa'nın üzerine gölge düşüren bir tarihi vesika olarak arşivlerde durduğu ifade edildi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Topal Osman Ağa Politika Haberler

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